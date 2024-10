Lista dos vereadores eleitos em Conchas-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Conchas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Conchas para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, refletindo o engajamento político da comunidade. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o compromisso com o futuro da cidade e a importância dada à escolha de seus representantes no Legislativo municipal.

A seguir, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos em Conchas, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Miguel do Óleo AVANTE 5,46% 487 2 Aloisio Milanez Cabeção AVANTE 3,88% 346 3 Luisão da Sandrinha PP 3,60% 321 4 Felipe Silveira PSD 3,41% 304 5 Danilão Leiturista PL 3,26% 291 6 Beto Guarino (carlos Garcia) PRTB 3,20% 285 7 Michele Oliva PSD 2,96% 264 8 Raul Rufino REPUBLICANOS 2,59% 231 9 Marcio Merlin PL 2,55% 227

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Esta regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do Legislativo municipal.