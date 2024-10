Lista dos vereadores eleitos em Coari-AM nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Coari-AM neste momento crucial das eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas desde as 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosamente a divulgação dos vereadores eleitos em Coari. A contagem dos votos está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados estão sendo apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a qualquer instante poderemos conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. É importante que você, leitor, fique atento e atualize esta página regularmente para conferir as informações mais recentes aqui na Tribuna do Paraná.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM COARI

A cidade de Coari vive um momento de grande expectativa, com cidadãos de todos os cantos do município ansiosos para saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos. O processo de apuração é minucioso, garantindo a precisão e transparência do pleito.

Lembramos que o resultado das eleições 2024 para vereadores em Coari será divulgado assim que a contagem for finalizada. A composição da nova Câmara Municipal refletirá as escolhas feitas nas urnas pelos eleitores coarienses.

Vale ressaltar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga. Esse sistema assegura uma representação proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.