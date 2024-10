Lista dos vereadores eleitos em Ciríaco-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ciríaco neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Ciríaco. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos concorrendo às nove cadeiras disponíveis na Câmara Municipal para o mandato de 2025 a 2028.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Ciríaco são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CIRÍACO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Quexo MDB 13,12% 411 2 Willian Lopes MDB 9,96% 312 3 Everton PT 9,13% 286 4 Jolderio Moresco MDB 8,94% 280 5 Luiz Carlos PP 8,43% 264 6 Paula PP 7,82% 245 7 Ary Segala PT 7,28% 228 8 Mateus PT 6,32% 198 9 Pedrinho da Luz MDB 4,92% 154

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, baseando-se na soma total de votos válidos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido obtiver um desempenho geral melhor, garantindo mais cadeiras na Câmara Municipal.