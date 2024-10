Lista dos vereadores eleitos em Chaves-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Chaves, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Chaves. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão em alerta, acompanhando de perto cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no legislativo municipal mobilizou eleitores e movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas e o futuro de Chaves.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal pelos próximos quatro anos já começam a ser conhecidos. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CHAVES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Charles Abdon PSD 3,99% 548 2 Davi Costa PSD 3,40% 466 3 Rosi Dias UNIÃO 3,00% 412 4 Professora Ruth Helena PSD 2,97% 407 5 Orlando Pinho PODE 2,94% 404 6 Joao Amaral PODE 2,70% 371 7 Cristiani PT 2,66% 365 8 Rai Ramos PDT 2,13% 292 9 Angerrie Ramos REPUBLICANOS 2,03% 278 10 Rafhael Lobato MDB 1,97% 271 11 Denis Nogueira MDB 1,95% 268

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.