Lista dos vereadores eleitos em Chaval-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Chaval neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Chaval. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional dos partidos na casa legislativa.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Chaval:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CHAVAL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernanda Eduardo PSB 19,93% 1.738 2 Felitita Silva PSB 8,83% 770 3 Italo Pacheco REPUBLICANOS 8,30% 724 4 Nanóia PSB 7,83% 683 5 Carlim do Chaga Henrique PSB 7,64% 666 6 Dasticléia Machado PSB 6,95% 606 7 Sandra Helena PSB 6,71% 585 8 Dois de Ouro REPUBLICANOS 5,92% 516 9 Darlene do Marcondes REPUBLICANOS 4,94% 431

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, nem sempre o candidato com maior número de votos é automaticamente eleito. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, desde que seu partido ou coligação tenha alcançado um bom desempenho geral. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.