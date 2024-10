Lista dos vereadores eleitos em Chapadão do Sul-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Chapadão do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Os eleitores chapadenses compareceram às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população local, que demonstrou grande interesse em participar ativamente do processo democrático.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a cidade se prepara para conhecer os nomes que comporão o novo quadro de vereadores para a legislatura 2025-2028. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Teixeira PSDB 6,05% 943 2 Vanderson Cardoso REPUBLICANOS 5,21% 812 3 Mika PP 4,78% 745 4 Marcelo Costa PSD 4,34% 677 5 Leonardo Henrique REPUBLICANOS 4,31% 673 6 Professor Marcel D’ Angelis PP 3,92% 612 7 Andreia Lourenço PSD 3,44% 536 8 Raul PL 3,38% 527 9 Emerson Sapo PL 3,09% 482 10 Alline Tontini PSDB 2,73% 426 11 Ricardo Bannak MDB 2,27% 354

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição da Câmara Municipal.