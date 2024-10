Lista dos vereadores eleitos em Cezarina-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cezarina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a disputa acirrada pelas cadeiras na Câmara Municipal. A corrida eleitoral movimentou a cidade nas últimas semanas, com candidatos apresentando suas propostas e buscando o apoio dos eleitores. Agora, resta aguardar para saber quem serão os novos representantes do povo cezarinense no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Cezarina para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CEZARINA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Peterson Carteiro MDB 9,87% 619 2 Cesinha UNIÃO 8,12% 509 3 Andre do Lavajato UNIÃO 6,63% 416 4 Edinho Leiteiro UNIÃO 6,32% 396 5 Ramon Filho D Edson Enfermeiro MDB 5,45% 342 6 Irmã Orlanda MDB 5,25% 329 7 Biloquinha do Bitaco PL 4,66% 292 8 Rogerinho do Bitaco UNIÃO 4,63% 290 9 Andrey Allisson MDB 4,21% 264

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.