Lista dos vereadores eleitos em Carmo-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carmo, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Carmo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete manter os eleitores atentos às atualizações. Enquanto os números são processados, vale lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em algumas surpresas, com candidatos menos votados eventualmente conquistando uma cadeira na Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Carmo:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARMO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vilmar do Escritório PSD 8,22% 977 2 Hudson Curty PSDB 4,85% 576 3 Antonio Jose do Gas PL 4,22% 501 4 Léo Huguinin PSD 3,89% 462 5 Willians Tropical UNIÃO 3,77% 448 6 Elizandro Ribeiro PSDB 3,59% 427 7 Naziano UNIÃO 3,46% 411 8 Andrey Carvalho PSDB 2,79% 332 9 Tiago Pisno MDB 2,51% 298 10 Priscila Peixoto PSD 2,30% 273 11 Andinho PSD 2,17% 258

É importante esclarecer que o sistema de eleição para vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.