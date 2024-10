Lista dos vereadores eleitos em Carmo do Rio Verde-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carmo do Rio Verde neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Carmo do Rio Verde. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Carmo do Rio Verde traz algumas surpresas e confirmações. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento da população local no processo democrático. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional dos partidos na câmara municipal.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores eleitos em Carmo do Rio Verde, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ismael Cabelinho SOLIDARIEDADE 10,89% 660 2 Anelim Barbosa SOLIDARIEDADE 7,60% 461 3 Walter Chiquim MDB 6,93% 420 4 Ilier Cassimiro MDB 6,07% 368 5 Cristiano do Doca SOLIDARIEDADE 5,36% 325 6 Edimar do Ovidio PL 4,49% 272 7 Cleosmar do Moto Serra PP 3,89% 236 8 Batista Rodrigues SOLIDARIEDADE 3,55% 215 9 Ludigero PP 3,35% 203

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração o total de votos válidos do município e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo as vagas entre os partidos ou coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na composição do legislativo municipal.