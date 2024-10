Lista dos vereadores eleitos em Cariri do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cariri do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos para a Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista completa dos vereadores eleitos em Cariri do Tocantins. A cidade, que faz parte do estado do Tocantins, vive um momento crucial para definir seus representantes no Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricardo Barata PSD 7,40% 245 2 Junior Chaveiro PL 7,16% 237 3 Paulinho do Arivan PP 5,62% 186 4 Kauan REPUBLICANOS 5,29% 175 5 Marcelinho PSD 5,20% 172 6 Michel Almeida PL 4,74% 157 7 Vanusa Luciano PL 4,53% 150 8 Galego da Patrola PSD 3,53% 117 9 Joaquim Mineiro PDT 3,32% 110

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos e, consequentemente, os candidatos eleitos.