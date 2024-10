Lista dos vereadores eleitos em Carapebus-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carapebus, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Carapebus. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos da cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização. A disputa acirrada por uma cadeira no legislativo municipal mobilizou a comunidade nos últimos meses, com debates acalorados sobre as propostas e projetos para o desenvolvimento local.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população carapebuense pelos próximos quatro anos. A composição da nova Câmara Municipal refletirá as escolhas dos eleitores, que depositaram suas esperanças em candidatos comprometidos com o progresso da cidade.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Carapebus:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARAPEBUS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kelver Jj CIDADANIA 6,36% 766 2 Nivaldo Caetano CIDADANIA 6,08% 733 3 Patrick Carvalho CIDADANIA 5,64% 680 4 Paulinho Cueca SOLIDARIEDADE 5,25% 633 5 Lico Maia CIDADANIA 5,09% 613 6 Tania Cabral CIDADANIA 5,04% 607 7 Vavá Barcelos PL 4,85% 584 8 Rivin França PL 4,53% 546 9 Eduardinho Cordeiro PP 4,33% 522

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.