Lista dos vereadores eleitos em Campo Mourão-PR nas Eleições 2024

A expectativa cresce em Campo Mourão-PR enquanto aguardamos ansiosamente o anúncio dos vereadores eleitos para representar nossa comunidade nos próximos quatro anos. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores estão na ponta dos pés, ansiosos pela contabilização dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 está prestes a ser divulgado, com os dados sendo apurados minuciosamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cada minuto que passa, a emoção aumenta, e os candidatos, junto com suas equipes e apoiadores, aguardam com o coração na mão.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral. A regra do quociente eleitoral é aplicada para determinar quais candidatos conquistaram o direito de representar a população campo-mourãoense na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Vale lembrar que o processo de definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral. A regra do quociente eleitoral é aplicada para determinar quais candidatos conquistaram o direito de representar a população campo-mourãoense na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.