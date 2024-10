Lista dos vereadores eleitos em Campo Limpo de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campo Limpo de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Campo Limpo de Goiás. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e emoções até o último momento da contagem.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Mateuzim PODE 8,89% 473 2 Sandro Carvalho UNIÃO 7,52% 400 3 Rafael Victor da Rádio PL 6,47% 344 4 Kleber PODE 6,17% 328 5 Miro UNIÃO 5,98% 318 6 Neusa Rosa UNIÃO 5,68% 302 7 Fernando Iphone PL 5,58% 297 8 Vilmarzinho UNIÃO 5,30% 282 9 Wellington Alves REPUBLICANOS 3,01% 160

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas que fazem parte de partidos ou coligações com melhor desempenho geral.