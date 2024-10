Lista dos vereadores eleitos em Campestre do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campestre do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos dos eleitores estão voltados para a disputa acirrada pelas cadeiras na Câmara Municipal. A eleição para vereadores em Campestre do Maranhão tem sido marcada por campanhas intensas e debates acalorados sobre as necessidades e o futuro da cidade. Agora, com a votação encerrada, resta aguardar para ver quem serão os escolhidos para representar a população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Campestre do Maranhão para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAMPESTRE DO MARANHÃO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rebeca do Grilo PV 6,91% 579 2 Raimundinha da Saúde PP 6,52% 546 3 Alcione Resende REPUBLICANOS 6,31% 528 4 Russo PSB 5,74% 481 5 Novinho PP 5,19% 435 6 Juvenal PSB 4,62% 387 7 Claudio da Van UNIÃO 4,54% 380 8 Tiago Fernandes REPUBLICANOS 4,44% 372 9 Sergio Brito MDB 4,18% 350

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.