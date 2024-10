Lista dos vereadores eleitos em Cajazeiras-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cajazeiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cajazeiras. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Cajazeiras tem sido aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereador. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, viu uma disputa acirrada entre os postulantes às vagas no Legislativo municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Cajazeiras para a próxima legislatura é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAJAZEIRAS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fábio Borges PP 4,77% 1.847 2 Alysson Voz E Violão PSB 4,08% 1.578 3 Lamarque Barros PSB 3,44% 1.333 4 Lindberg Lira PP 3,44% 1.330 5 Neto da Vila Nova PP 3,20% 1.237 6 Raelsa Borges PSB 2,69% 1.041 7 Sara Sheyla PP 2,66% 1.029 8 Helano Segundo PP 2,65% 1.024 9 João da Coca PSD 2,50% 969 10 Rodrigo Lira MDB 2,40% 927 11 Lualas Barrozo SOLIDARIEDADE 2,17% 838 12 Luzia Trajano MOBILIZA 2,01% 779 13 Marcos do Riacho do Meio MDB 1,98% 768 14 Roberto das Redes REPUBLICANOS 1,95% 753 15 Victor Bruno de Dorian MOBILIZA 1,82% 703

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa particularidade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na câmara municipal.