Lista dos vereadores eleitos em Buriti de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Buriti de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os nomes dos vereadores eleitos em Buriti de Goiás. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade.

Confira abaixo a lista oficial dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Buriti de Goiás:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BURITI DE GOIÁS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Heliel Gomes UNIÃO 10,27% 317 2 Ronivaldo PSD 9,33% 288 3 Wilton Pirola UNIÃO 8,16% 252 4 Ana Cristina PSD 8,03% 248 5 Vanir PSD 6,15% 190 6 Paulinho do Vaíde UNIÃO 5,73% 177 7 Dalmizim PSD 4,60% 142 8 Dalila Alves PSDB 4,47% 138 9 Prof Elsiony PSDB 4,24% 131

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.