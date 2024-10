Lista dos vereadores eleitos em Brasilândia-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brasilândia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Brasilândia está prestes a ser conhecido, e a cidade já se movimenta para celebrar seus novos representantes. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores de diferentes bairros, cada um com suas próprias expectativas e esperanças para o futuro do município. Enquanto as urnas são abertas e os votos contabilizados, cresce a ansiedade para saber quem serão os escolhidos para legislar em nome da população brasilandense.

Com base nos dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o direito de representar a população de Brasilândia na Câmara Municipal. Confira abaixo os eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos obtidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr José Ricardo MDB 6,16% 430 2 Juliane do Porto MDB 5,48% 383 3 Serginho Doo PL 4,25% 297 4 Fisioterapeuta Dr Alexandre PSDB 4,24% 296 5 Cezar Malta PSDB 4,22% 295 6 Jo Silva PSDB 3,92% 274 7 Quintino do Agro PL 3,38% 236 8 Edinho do Master PODE 2,95% 206 9 Quinca da Fenix PP 2,66% 186

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas. Assim, um candidato pode ser eleito mesmo recebendo menos votos que outro, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no cômputo geral da eleição.