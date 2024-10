Lista dos vereadores eleitos em Brasilândia do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brasilândia do Tocantins neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brasilândia do Tocantins. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Brasilândia do Tocantins tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, que faz parte do cenário político do Tocantins, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, com propostas variadas para o desenvolvimento do município. A participação dos eleitores foi fundamental para definir quem serão os representantes do povo na próxima legislatura.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Brasilândia do Tocantins para a próxima legislatura são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Acrisio Bento REPUBLICANOS 7,66% 138 2 Valdirene dos Carreiros REPUBLICANOS 7,33% 132 3 Valdir Costa PP 7,21% 130 4 Donizete PRD 6,94% 125 5 Ruidelmar REPUBLICANOS 6,66% 120 6 Edimar Junior PRD 5,83% 105 7 Galego do Jalapão PP 5,49% 99 8 Jessica do Adeplanito REPUBLICANOS 5,38% 97 9 Valdeva PP 4,77% 86

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equitativa das cadeiras entre as diferentes forças políticas.