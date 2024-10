Lista dos vereadores eleitos em Bom Lugar-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bom Lugar, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bom Lugar. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a disputa para as cadeiras do Legislativo municipal foi acirrada. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bom Lugar:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BOM LUGAR

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pedro Miranda UNIÃO 15,58% 1.463 2 Hemerson Andrade PP 9,79% 919 3 Evandro Miranda UNIÃO 9,22% 866 4 Rony do Zeis PP 8,84% 830 5 Bore UNIÃO 8,53% 801 6 Esangela da Vertente UNIÃO 8,50% 798 7 Marcelo do Bolo UNIÃO 8,37% 786 8 Neto Medeiros UNIÃO 7,34% 689 9 Rodrigo da Tatajuba PP 6,87% 645 10 Silvana Miranda UNIÃO 6,66% 625 11 Amanda Andrade UNIÃO 4,56% 428

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.