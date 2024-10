Lista dos vereadores eleitos em Bom Jesus das Selvas-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bom Jesus das Selvas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores da cidade maranhense compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político local. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com diversos postulantes demonstrando força nas pesquisas de intenção de voto realizadas nas semanas que antecederam o pleito.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Bom Jesus das Selvas para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BOM JESUS DAS SELVAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Coelho PSB 11,27% 1.779 2 Abdala Filho PSB 7,36% 1.162 3 Enfermeiro Gildasio PSB 5,46% 862 4 Professor Ernando PSB 4,45% 703 5 Denys Jackson PSB 4,35% 686 6 Dr Jair PSB 4,19% 661 7 Luzimar Thomazini PSB 4,18% 660 8 Marllon do Manezim PP 3,43% 542 9 Renatim PP 3,02% 477 10 Cleutão MDB 2,88% 455 11 Valderi MDB 2,62% 413

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher na Câmara Municipal. As vagas são distribuídas aos partidos conforme o número de vezes que atingem esse quociente, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados ocupam as vagas conquistadas pela legenda.