Lista dos vereadores eleitos em Birigui-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Birigui-SP neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Birigui. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que representarão a população na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Birigui tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador, refletindo a diversidade de opiniões e propostas para o desenvolvimento do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Birigui são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fermino PP 3,76% 2.144 2 Si do Combate Ao Câncer PSD 2,72% 1.551 3 Pastor Reginaldo Pereira PL 2,57% 1.464 4 Everaldo Santelli MDB 2,45% 1.396 5 Edson Fumaça PSD 2,36% 1.346 6 Paulinho do Posto AVANTE 2,35% 1.336 7 Leandro Moreira ´´le MOBILIZA 1,95% 1.110 8 Benedito Dafé PL 1,94% 1.104 9 Odair da Monza PRD 1,91% 1.088 10 Zezinho Avanço MDB 1,89% 1.078 11 Marcos da Ripada UNIÃO 1,84% 1.049 12 Tody da Unidiesel AVANTE 1,84% 1.049 13 Pastor Davi PRD 1,74% 993 14 Vadão da Farmacia DC 1,70% 969 15 Andreia Belmonte Zoio DC 1,67% 949

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.