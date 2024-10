Lista dos vereadores eleitos em Bequimão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bequimão, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Bequimão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes legislativos da cidade. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando cada atualização do sistema eleitoral, enquanto os eleitores bequimãoenses discutem suas expectativas para os próximos quatro anos de mandato dos futuros vereadores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Bequimão:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Irmão Vetinho PL 5,47% 855 2 Beto da Frutaria MDB 4,38% 684 3 Pedro Acará PSDB 4,01% 627 4 Carlinho de Severaldo PV 3,86% 603 5 Vadico Barbosa MDB 3,85% 601 6 Janny Enfermeira MDB 3,48% 543 7 Edilson da Vila do Meio PV 3,04% 475 8 Janderson Gusmao SOLIDARIEDADE 2,98% 466 9 Tonilson da Saude PSDB 2,70% 422 10 Sassá de Zé Preto PMB 2,45% 382 11 Raquel Paixão PSB 2,41% 377

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.