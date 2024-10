Lista dos vereadores eleitos em Barreiras-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barreiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Barreiras. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais nomes emergirão vitoriosos nesta importante disputa democrática que definirá o futuro político da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Barreiras:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 B.i PSD 2,42% 2.049 2 Thaislane Sabel REPUBLICANOS 2,30% 1.953 3 Yure Ramon PRD 2,24% 1.895 4 Dicíola UNIÃO 2,23% 1.888 5 Rider Castro UNIÃO 2,09% 1.769 6 Adriano Stein PL 1,79% 1.515 7 Ze do Sorvete PRD 1,68% 1.422 8 Carmelia da Mata PP 1,65% 1.401 9 Irmã Silma REPUBLICANOS 1,63% 1.381 10 Prof Hipólito PRD 1,56% 1.322 11 João Felipe PC do B 1,54% 1.308 12 Valdimiro José PDT 1,40% 1.186 13 Dra Graça Melo SOLIDARIEDADE 1,36% 1.155 14 Allan do Allanbick MDB 1,32% 1.123 15 Tatico Rocha PODE 1,31% 1.107 16 Teteia Chaves PDT 1,21% 1.027 17 Delmah Pedra PSD 1,16% 986 18 Rodrigo do Mucambo MDB 1,15% 979 19 Beza PSB 1,04% 884

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os partidos e coligações recebem cadeiras proporcionalmente à sua votação total, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação.