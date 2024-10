Lista dos vereadores eleitos em Baliza-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Baliza neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Baliza. A cidade, que faz parte do estado de Goiás, verá uma renovação em seu quadro político, com cidadãos escolhidos para representar os interesses da população local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Baliza são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BALIZA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cidinha MDB 7,29% 216 2 Nosllen Moraes MDB 6,79% 201 3 Diego do Cras MDB 6,38% 189 4 Leandrinho do Gado PDT 6,18% 183 5 Thiago Araujo PSB 5,84% 173 6 Jicélia PDT 5,81% 172 7 Léo do Posto PDT 4,69% 139 8 Guimar PSB 3,82% 113 9 Alessandro Alcantara AGIR 3,31% 98

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba conquistando uma vaga, dependendo do desempenho geral de seu partido nas urnas.