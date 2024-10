Lista dos vereadores eleitos em Atílio Vivácqua-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Atílio Vivácqua neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Atílio Vivácqua. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que representarão a população local nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua está prestes a ser anunciado, trazendo novidades e, possivelmente, algumas surpresas para os eleitores. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Atílio Vivácqua:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tálita PP 5,83% 445 2 Laurinho do Taxi PSB 5,31% 405 3 Itamar Filho Didin REPUBLICANOS 5,05% 385 4 Duda Sobreira PDT 4,22% 322 5 Romero do Esporte UNIÃO 4,03% 307 6 Sidnei Vassoura PP 3,82% 291 7 Robson do Guerra PDT 3,80% 290 8 Sandro da Praça PSB 3,41% 260 9 Marcelo Barros PL 2,96% 226

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional no legislativo municipal, considerando não apenas os votos individuais, mas também a força das legendas partidárias.