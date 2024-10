Lista dos vereadores eleitos em Arvorezinha-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arvorezinha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade gaúcha. A população está atenta às atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Arvorezinha, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARVOREZINHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Tiago Fornari PP 8,65% 622 2º Sueli Lodi Giordani PP 8,63% 621 3º Marisa Parisotto PP 7,17% 516 4º Fabi PDT 7,17% 516 5º Luzardo Weber PP 6,99% 503 6º Eberson Coradi PDT 5,14% 370 7º Sargento Deonir PL 4,81% 346 8º Reni Guerini Maia MDB 4,17% 300 9º Lima da Draga PSDB 3,11% 224

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.