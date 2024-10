Lista dos vereadores eleitos em Arroio Grande-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arroio Grande – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Arroio Grande. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstrou mais uma vez uma participação expressiva nas urnas, refletindo o desejo da população por mudanças e melhorias na administração local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Arroio Grande são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kuka Antenas PP 9,28% 1.064 2 Nina Kosbi PP 7,61% 872 3 João Victor Larrosa PT 7,05% 808 4 Vandré PP 5,63% 646 5 Kátia Débora PP 5,02% 576 6 Guigo PDT 4,84% 555 7 Fernandinho PP 4,32% 495 8 Enfermeira Fernanda PDT 4,06% 466 9 Edgar Machado PDT 3,97% 455

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.