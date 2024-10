Lista dos vereadores eleitos em Arari-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arari neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Arari, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Arari promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, e agora a cidade aguarda para conhecer quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Arari ficou definida da seguinte forma:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARARI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelo Santana PP 7,67% 1.436 2 Lucinha Brito AVANTE 5,54% 1.037 3 Evando Pianco MDB 4,48% 838 4 Alexandre Costa PRD 4,30% 806 5 Aurinete Freitas MDB 3,28% 615 6 Polota Mendes AVANTE 2,93% 549 7 Pastorzinho PP 2,69% 504 8 Irmão Nelinho PP 2,49% 467 9 Lea Lopes DC 2,47% 462 10 Irmão Ozeias PRD 2,27% 425 11 Dd Aboiador PT 1,64% 307

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.