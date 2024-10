Lista dos vereadores eleitos em Aramina-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aramina neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Aramina. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Aramina é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha de perto a disputa acirrada entre os candidatos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, refletindo o desejo da comunidade em escolher representantes comprometidos com o desenvolvimento local.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população e trabalhar pelo progresso de Aramina. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARAMINA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luan Mathias REPUBLICANOS 7,32% 275 2 Diego CIDADANIA 4,66% 175 3 Sandra REPUBLICANOS 4,42% 166 4 Daniel Esteves MDB 3,60% 135 5 Flavio Nogueira REPUBLICANOS 3,25% 122 6 Zé Coco PSD 3,17% 119 7 Artur do Esporte PSD 3,14% 118 8 Patricia Furlan UNIÃO 2,50% 94 9 Edson Arantes PL 2,21% 83

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.