Lista dos vereadores eleitos em Apodi-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Apodi, no Rio Grande do Norte, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Apodi. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador. Os eleitores compareceram às urnas para escolher aqueles que os representarão nos próximos quatro anos, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Enquanto a contagem oficial ainda está em andamento, a população de Apodi se mantém atenta às primeiras projeções e resultados parciais. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina a distribuição das cadeiras na Câmara Municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Apodi:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM APODI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Carlos PSD 6,58% 1.699 2 Carlinhos de Dandão PSD 5,19% 1.342 3 Paulo Telécio PSD 5,02% 1.297 4 Ronaldo PSDB 4,97% 1.285 5 Ednarte Silveira MDB 4,85% 1.252 6 Galin de Antônio de Julho MDB 4,65% 1.201 7 Laete MDB 4,47% 1.156 8 Filipe PP 4,18% 1.080 9 Railton Diógenes MDB 3,98% 1.029 10 Júnior Souza MDB 3,75% 970 11 Ângelo de Dagmar PP 3,44% 890 12 Andreazo Alves PP 3,37% 870 13 Jailson PT 2,59% 670

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.