Lista dos vereadores eleitos em Aperibé-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aperibé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Aperibé. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que definirão o futuro político da cidade.

O resultado das eleições 2024 em Aperibé promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes na política local. A população está ansiosa para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo pelos próximos quatro anos, trabalhando em prol do desenvolvimento e das necessidades da comunidade aperibense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Aperibé são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bete Fonseca UNIÃO 8,17% 686 2 Pedro Paulo UNIÃO 7,09% 595 3 Luizinho Lima PSD 6,64% 557 4 Marquinho da Obra UNIÃO 6,46% 542 5 João da Máquina PSD 5,46% 458 6 Vinicius do Bicudo PSB 5,41% 454 7 Barata UNIÃO 5,09% 427 8 Wellington da Saúde PSB 4,67% 392 9 Geovany Marques PSB 4,39% 368

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.