Lista dos vereadores eleitos em Anicuns-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Anicuns neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela cadeira de vereador em Anicuns movimentou a cidade nas últimas semanas, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas e buscando o apoio da população. Agora, com a votação encerrada, resta saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Anicuns são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANICUNS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Alda da Saúde MDB 5,79% 683 2 Robson do Hospital MDB 5,68% 670 3 Vinicius do Táxi UNIÃO 5,50% 649 4 Dair Descalço MDB 3,94% 465 5 Diogo Louredo UNIÃO 3,89% 459 6 Claudinha do Sr Adelino MDB 3,77% 445 7 Robertão PODE 2,94% 347 8 Professor Wandelmir UNIÃO 2,55% 301 9 Otaniel Braz PODE 2,40% 283 10 Cassio da Gabriel Celular PP 2,19% 258 11 Clebiane da Lastel PRD 1,83% 216

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.