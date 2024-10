Lista dos vereadores eleitos em Álvaro de Carvalho-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Álvaro de Carvalho neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Álvaro de Carvalho. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente a contagem, ansiosa para conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo de mudança e continuidade em diferentes setores da administração pública.

Os vereadores recém-eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população alvaro-carvalhense nos próximos quatro anos. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal, de acordo com os dados oficiais do TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eder Pimentel PL 11,31% 256 2 Marquinho Del PODE 8,53% 193 3 Márcio Zanata MDB 8,13% 184 4 Tiarin Giovani PL 6,76% 153 5 Maurício Castilho PL 6,67% 151 6 Tonho Paraguai PL 5,79% 131 7 Ninha MDB 5,79% 131 8 Ventura PSB 4,90% 111 9 Zé Paulo PODE 2,61% 59

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos recebidos pela legenda. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, caso seu partido tenha obtido um desempenho geral melhor nas urnas.