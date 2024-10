Lista dos vereadores eleitos em Alto Santo-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto Santo neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alto Santo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados para apresentar o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora começa a contagem oficial que definirá os novos representantes da Câmara Municipal. A população está atenta às atualizações, esperando para saber quem serão os escolhidos para ocupar as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Alto Santo são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Andre Cabo PSB 8,51% 900 2 Levi Damasceno PT 8,00% 846 3 Rennio PP 6,80% 719 4 Emerson de Joeme UNIÃO 6,13% 648 5 Luan Seguros PP 5,60% 592 6 Ivanilsom do Batoque PL 5,12% 542 7 Vinicius de Acrisio PP 4,87% 515 8 Felipe Mercier PT 4,52% 478 9 Otacilio Diógenes PL 4,10% 434 10 Placido Placinho PT 3,81% 403 11 Edisio de Genileuda UNIÃO 3,51% 371

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.