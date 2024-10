Lista dos vereadores eleitos em Alto Paraguai-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto Paraguai – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a cada minuto que passa, cresce a ansiedade para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Alto Paraguai. A disputa acirrada entre os candidatos promete manter os eleitores atentos às atualizações, que devem ser divulgadas nas próximas horas.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Alto Paraguai – MT é a seguinte:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALTO PARAGUAI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Raquel Vieira MDB 8,95% 434 2 Kayo do Dedene REPUBLICANOS 8,13% 394 3 Silvio do Vadico PT 6,58% 319 4 Rozinei PSD 6,25% 303 5 Jose Airton REPUBLICANOS 4,99% 242 6 Tuta REPUBLICANOS 4,93% 239 7 Vanilda Fernandes PT 4,54% 220 8 Xandu PP 4,11% 199 9 Zé Luiz Manrique MDB 3,71% 180

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.