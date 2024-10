Lista dos vereadores eleitos em Alto do Rodrigues-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alto do Rodrigues neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do povo na casa legislativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os vereadores eleitos em Alto do Rodrigues. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o comprometimento da população com o futuro do município.

Conforme os dados oficiais do TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Alto do Rodrigues para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALTO DO RODRIGUES

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zé Pedro PSDB 8,82% 866 2 Richard Magela PP 8,12% 798 3 Kivia Karoline PSDB 7,61% 747 4 Chico Paulino PSDB 7,51% 738 5 Zé de Zeca UNIÃO 7,23% 710 6 Toinho Olegário UNIÃO 7,07% 694 7 Irmão Jocitan UNIÃO 6,99% 687 8 Neguinho de São José PSDB 6,62% 650 9 Arlani Silva PP 4,89% 480

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.