Lista dos vereadores eleitos em Altinópolis-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Altinópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os cidadãos estão atentos para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Altinópolis promete trazer novidades para o cenário político local. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado. A disputa acirrada entre os concorrentes manteve os eleitores em suspense até o último momento, e agora é hora de conhecer os escolhidos para representar os interesses da população altinopolense.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Altinópolis, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALTINÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marquinho Garrincha PSDB 7,37% 686 2 Marinho PSD 3,80% 354 3 Ruan Cabeleireiro REPUBLICANOS 3,60% 335 4 Brenno do Porão AVANTE 3,45% 321 5 Prof. Alisson Rufino REPUBLICANOS 3,44% 320 6 Mateus Melles AVANTE 3,43% 319 7 Carlão Du Som PSDB 2,58% 240 8 Marcinha PSD 2,51% 234 9 Lucinha Castro MDB 2,35% 219 10 Vivi UNIÃO 2,26% 210 11 Ricão MDB 1,99% 185

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos no Legislativo, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.