Lista dos vereadores eleitos em Altair-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Altair neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores em Altair. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Altair, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ALTAIR

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nego do Santo PSD 6,93% 175 2 Devalci PL 5,94% 150 3 Vaninha PL 5,90% 149 4 Alex Empreiteiro PSD 4,91% 124 5 Waguinho UNIÃO 4,63% 117 6 Paulinho do Miguelito MDB 4,24% 107 7 Gian Colares UNIÃO 4,24% 107 8 Celso Moraes NOVO 3,72% 94 9 Richard NOVO 2,73% 69

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também influencia no resultado final. Essa regra pode explicar por que, em alguns casos, candidatos com menos votos acabam sendo eleitos em detrimento de outros com votação superior.