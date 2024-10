Lista dos vereadores eleitos em Alegre-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alegre, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alegre. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer novidades para a composição da Câmara, com possíveis mudanças no cenário político local. A população está atenta aos números que começam a surgir, ansiosa para saber quem serão os novos vereadores que irão representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Alegre são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Luiz da Saúde PSDB 5,54% 975 2 Merçon PP 5,29% 930 3 Willian Bestete PP 5,21% 916 4 Romar PP 4,84% 852 5 Renata Alves PT 4,04% 711 6 Patrícia Bravo PSDB 3,61% 635 7 Taiza Garcia PL 3,54% 622 8 Rildo Mendes PSB 3,50% 615 9 Renato Viana PL 2,93% 516 10 Serginho Ridolphi PODE 2,70% 475 11 Gilberto do Trailer REPUBLICANOS 2,15% 378

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no pleito.