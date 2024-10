Lista dos vereadores eleitos em Afonso Cunha-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Afonso Cunha – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e a população local aguarda com grande interesse para saber quem serão os vereadores eleitos em Afonso Cunha. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e emoções até o último momento da contagem.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos em Afonso Cunha para a próxima legislatura:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AFONSO CUNHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Júlia Rodrigues PL 7,75% 504 2 Weliton Cabeção PDT 6,14% 399 3 Nó Cego PP 5,43% 353 4 Nonato Aragão PT 5,32% 346 5 Professor Paizinho PL 5,12% 333 6 Jersyk Paloma PDT 5,12% 333 7 Manoel Gomes PL 5,00% 325 8 Waldenes do Gás PDT 4,38% 285 9 Professor Zico Bento PC do B 3,97% 258

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com mais votos são necessariamente eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal, e os partidos ou coligações precisam atingir esse quociente para ter direito a uma vaga. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho melhor no geral.