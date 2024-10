Lista dos vereadores eleitos em Afonso Cláudio-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Afonso Cláudio neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O pleito deste ano promete trazer mudanças significativas para a composição da Câmara Municipal, com novos nomes surgindo no cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população no processo democrático, demonstrando a importância das eleições municipais para o futuro da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Afonso Cláudio para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marronzinho UNIÃO 6,28% 1.176 2 Ernildo Nita PP 4,98% 933 3 Braguinha PP 4,23% 791 4 Marcelo Costa PSB 4,07% 761 5 Beto Xixico PSB 3,92% 734 6 Vanildo Herzog PODE 3,10% 581 7 Pinta Roxa MDB 3,00% 561 8 Siri do Hotdog PODE 2,84% 531 9 Vitorasse da Federal UNIÃO 2,61% 489 10 Elcio Seidl PODE 2,56% 480 11 Anderson Pagotto MDB 2,41% 451

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.