Pesquisa em São José dos Pinhais mostra quem lidera disputa para a prefeitura

O IRG Pesquisa divulgou uma pesquisa que mostra o cenário eleitoral para a prefeitura de São José dos Pinhais (PR) nas eleições municipais de 2024. De acordo com o levantamento, a candidata Nina Singer lidera com 46,2% das intenções de voto, seguida por Geraldo Mendes, com 32%.

Além do possível voto, o instituto também questionou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum à prefeitura de São José dos Pinhais.

IGR: cenário eleitoral para a prefeitura de São José dos Pinhais

Estimulada

Nina Singer (PSD): 46,2%

Geraldo Mendes (União): 32%

Wilson Cabelo (PT): 5%

Não sabe/Não respondeu: 7,8%

Nenhum: 9%

Espontânea

Se as eleições para a prefeitura de São José dos Pinhais fosse hoje, em que o sr(a) votaria?

Nina Singer (PSD): 27%

Geraldo Mendes (União): 9,2%

Wilson Cabelo (PT): 1,2%

Não sabe/Não respondeu: 49,3%

Nenhum: 10,8%

Rejeição entre os candidatos de São José dos Pinhais

Nina Singer (PSD): 23,2%

Wilson Cabelo (PT): 19,2%

Geraldo Mendes (União): 14,8%

Não sabe/Não respondeu: 35%

Nenhum: 7,8%

Metodologia: foram entrevistas 600 pessoas entre os dias 14 e 17 de agosto. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais e para menos. A pesquisa foi contratada pela Televisão Bandeirantes do Paraná.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

