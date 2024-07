A Paraná Pesquisas divulgou neste sábado (06), um novo levantamento quanto ao atual cenário para as eleições de outubro deste ano para a prefeitura de Curitiba. Em três situações simuladas, Eduardo Pimentel (PSD) está na frente de Luciano Ducci (PSB). A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e contratada pela TV Bandeirantes.

O instituto ouviu 800 eleitores, entre sábado (29) e quarta-feira (03) com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Na pesquisa estimulada, ou seja, uma lista é passada para os entrevistados escolherem a alternativa com os nomes de eventuais candidatos. Veja abaixo os índices:

Eduardo Pimentel (PSD) com 24,1%

Luciano Ducci (PSB) com 14,9%

Ney Leprevost (União) com 13,6%

Roberto Requião (Mobiliza) com 12,4%

Beto Richa (PSDB) com 10,1%

Maria Victoria (Progressistas) com 4,4%

Cristina Graeml (PMB) 3%

Luizão Goulart (Solidariedade) com1,8%

Andrea Caldas (PSol) com 0,9%

Samuel de Mattos (PSTU) com 0,4%.

Não sabem ou não opinaram são 5,8% e Nenhum/Branco/Nulo com 8,8%.

Quando questionados em um cenário sem Maria Victoria, que pode vir a compor a chapa com o atual vice-prefeito de Curitiba ( Eduardo Pimentel), os números pouco se alteram: Eduardo Pimentel (PSD) 24,8%, Luciano Ducci (PSB) 15,4%, Ney Leprevost (União) 14,5%, Roberto Requião (Mobiliza) 12,9%, Beto Richa (PSDB) 10,6%, Cristina Graeml (PMB) 3,4%, Luizão Goulart (Solidariedade) 1,9%, Andrea Caldas (PSol) 1,0%,Samuel de Mattos (PSTU) com 0,5%. Não sabem ou não opinaram com 5,9% e Nenhum/Branco/Nulo com 9,3%.

No terceiro cenário sem Ney Leprevost na disputa, Eduardo Pimentel permanece na liderança com 27,3%, Luciano Ducci (PSB) 17,8%, Roberto Requião (Mobiliza) com 13,3%, seguido de Beto Richa (PSDB) 12%, Maria Victoria (Progressistas) 5,8%, Cristina Graeml (PMB) 3,3%, Luizão Goulart (Solidariedade) 1,9%, Andrea Caldas (PSol) 1,0% e Samuel de Mattos (PSTU) 0,4%. Não sabem ou não opinaram com 6,6% e Nenhum/Branco/Nulo – 10,9%.

Quem não votar para prefeito de Curitiba?

Na pesquisa também foi questionado quem o eleitor não votaria para prefeito. Veja abaixo o índice de rejeição.

Beto Richa com 49%

Roberto Requião com 37,6%

Luciano Ducci com 17,4%

Ney Leprevost com 13,8%

Eduardo Pimentel com 12,6%

Maria Victoria com 12,6%

Luizão Goulart com 11,1%

Andrea Caldas com 8%

Cristina Graeml com 7,2%

Samuel de Mattos, 5,9%.

Greca e Ratinhos aprovados

O Paraná Pesquisas questionou sobre a atual gestão do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), e do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Das 800 pessoas ouvidas, 60% delas, a gestão de Greca é ótima ou boa, regular com 26,1% e 12,2% é ruim ou péssima. No geral, 74,4% aprovam a gestão do atual prefeito.

Já no governo estadual, o trabalho de Ratinho é considerado por 60,5% como ótima ou boa, regular com 22,8% e 14,2% é ruim ou péssima. No geral, 72,6% aprovam a gestão do atual governador.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob registro nº PR-04643/2024

