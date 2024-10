Acompanhe a apuração do 2ª turno 2024 em Manaus (AM)

Neste domingo (27), os eleitores de Manaus, no estado do Amazonas, voltarão às urnas para votar no segundo turno das eleições 2024. Manaus será uma das 51 cidades do Brasil com 2º turno em 2024. Os eleitores poderão acompanhar a apuração em tempo real nessa eleição aqui na Tribuna do Paraná.

Disputam o segundo turno em Manaus David Almeida (AVANTE) e Capitão Alberto Neto (PL). Neste ano o TSE optou por ter um horário unificado de votação em todo o país. Por estar em um fuso horário diferente de Brasília, a votação em Manaus começa às 7h e termina às 16h no horário local.

Os eleitores poderão acompanhar a apuração do 2º turno em Manaus na página especial da Tribuna que terá dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em tempo real. Os dados começam a ser liberados a partir das 17h deste domingo (27/10).

Apuração 2º turno em outras cidades

Além de Manaus, outras 50 cidades também terão 2ª turno em 2024. Dentre elas, destacamos as capitais:

Aracaju (SE)



Belém (PA)



Belo Horizonte (MG)



Campo Grande (MS)



Cuiabá (MT)



Curitiba (PR)



Fortaleza (CE)



Goiânia (GO)



João Pessoa (PB)



Manaus (AM)



Natal (RN)



Palmas (TO)



Porto Velho (RO)



Porto Alegre (RS)



São Paulo (SP)

