Zé Paulo, do PSD, venceu a disputa eleitoral para a prefeitura de Antonina, no litoral do Paraná. Com 6390 votos, ou seja, 59,49%, ele venceu Mônica, do Cidadania. Ela alcançou apenas 3266 votos (30,40%.

Confira o resultado final das eleições em Antonina

Zé Paulo (PSD ) – 59,49%6390 votos

) – 59,49%6390 votos Mônica (CIDADANIA ) – 30,40%3266 votos

) – 30,40%3266 votos Dra Valeria (PATRIOTA ) – 4,37%469 votos

) – 4,37%469 votos Edson Frangolão (PROS) – 3,89%418 votos

3,89%418 votos Erick Mendes (MDB) – 1,85%199 votos

1º Professor Diogo PSC ELEITO 475 4,38% 2º Paulo Broska PSC ELEITO 422 3,89% 3º Elizandre Fofa PSD ELEITO 333 3,07% 4º Valmir Godoi PSD ELEITO 326 3,00% 5º Zé Boiadeiro PSD ELEITO 325 2,99% 6º Hélio PSL ELEITO 284 2,62% 7º Alceu Salgado DEM ELEITO 280 2,58% 8º Tharson Assanuma PSL ELEITO 266 2,45% 9º Gladison Guanandi DEM ELEITO 228 2,10% 10º Wilsinho Clio PL ELEITO 145 1,34% 11º Odinei Pinheiro CIDADANIA ELEITO 119 1,10%

