Zé da Ecler, do Podemos, foi o vitorioso nas Eleições 2020 na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Ele somou 7987 votos, o que representa 42,89% do total. Eduardo Dalmora (PL), que já foi prefeito, ficou com 7133 votos, muito próximo do vencedor, com 38,31%.

Veja o resultado final da eleição em Matinhos.

Zé da Ecler (PODE ) – 42,89%7987 votos

) – 42,89%7987 votos Eduardo Dalmora (PL) – 38,31%7133 votos

38,31%7133 votos Dr Paulo Poli (PP ) – 10,92%2034 votos

) – 10,92%2034 votos Cíntia Pliszka (PT ) – 6,62%1232 votos

) – 6,62%1232 votos Nelson Pele (PMN ) – 0,95%177 votos

) – 0,95%177 votos Elton (AVANTE) – 0,31%57 votos

>>Veja a lista dos vereadores mais votados em Matinhos!