O vereador Jairo Marcelino (PSD), de 77 anos, está internado na UTI do Hospital Vita Curitiba, no Bairro Alto. Marcelino deu entrada na noite do último sábado (26) com quadro de gripe que evoluiu para uma pneumonia viral e está fazendo uso de respirador.

Ele chegou a fazer um exame de Covid-19, mas o resultado ainda não saiu, segundo a assessoria do vereador. Líder da bancada do PSD na Câmara Municipal, Marcelino é vereador de Curitiba desde 1982 e tenta seu décimo mandato consecutivo nas eleições de 2020.

No começo do mês, a vereadora Noemia Rocha (MDB) foi hospitalizada também com problemas pulmonares. Diagnosticada com Covid-19, ela permaneceu nove dias em um quarto no Hospital Vita e chegou a receber oxigenação por estar com comprometimento no pulmão.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), e a primeira-dama, Marguerita Sansone, estão internados desde o domingo (27) com a doença, mas passam bem, de acordo com o último boletim médico.

