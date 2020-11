A qualquer momento serão anunciados os vereadores eleitos da cidade de Morretes, no Litoral do Paraná. Após o fechamento das urnas, a expectativa é de que a contabilização dos votos aconteça de forma gradual, com o resultado sendo construído após o envio dos dados das urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral. Assim que forem definidos os 11 eleitos, publicaremos a sequir,

>>> CONFIRA OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM MORRETES

1º Pastor Deimeval PSC ELEITO 460 4,62% 2º Luciane Marajá PODE ELEITO 418 4,20% 3º Isael Poeta PSD ELEITO 337 3,39% 4º Marcela da Saúde PSC ELEITO 335 3,37% 5º Mauro Tgv MDB ELEITO 277 2,78% 6º Airton Tomazi PODE ELEITO 252 2,53% 7º Cesar Cassilha MDB ELEITO 229 2,30% 8º Eloi do Taxi REPUBLICANOS ELEITO 205 2,06% 9º Fabiano Cit PSB ELEITO 186 1,87% 10º João Peluso PSD ELEITO 174 1,75% 11º Celsinho das Alface PROS ELEITO 155 1,56%

