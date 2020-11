O atual prefeito de Guaratuba, no litoral do Paraná, Roberto Justus (DEM), conseguiu a reeleição numa disputa bastante acirrada. Ele obteve 10701 votos (55,42%), contra 8180 votos (42,37% do rival Maurício Lense, do Cidadania.

1º Prof Catia do Doro PROS ELEITO 553 2,82% 2º Fabiano da Caieiras PSD ELEITO 498 2,54% 3º Diva do Oliveira DEM ELEITO 462 2,35% 4º Ana Maria PROS ELEITO 422 2,15% 5º Maria do Neno PSC ELEITO 408 2,08% 6º Felipe Puff DEM ELEITO 381 1,94% 7º Alaor do Cubatão DEM ELEITO 375 1,91% 8º Paulo Araujo PP ELEITO 366 1,86% 9º Ademir da Balsa DEM ELEITO 340 1,73% 10º Itamar Junior CIDADANIA ELEITO 294 1,50% 11º Juliano Petruquio MDB ELEITO 284 1,45% 12º Edna Castro CIDADANIA ELEITO 260 1,32% 13º Ricardo Borba REPUBLICANOS ELEITO 236 1,20%