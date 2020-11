A reeleição de Marli Paulino (PSD) para o cargo de prefeita de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mantém na gestão pelos próximos quatro anos o grupo político que assumiu o Executivo municipal doze anos atrás, com a eleição de Luizão Goulart (Republicanos), à época no PT. Marli, primeira mulher a ser eleita vereadora de Pinhais em 1996, e vice-prefeita de Luizão por oito anos, foi também a primeira mulher a ser eleita prefeita da cidade, a primeira vez nas eleições de 2016.

Em uma nota divulgada pouco após o resultado das eleições, ela fez questão de agradecer o ex-companheiro de chapa, atualmente deputado federal. “Obrigada ao deputado federal Luizão Goulart, que sempre esteve ao nosso lado, com quem tive a honra de trabalhar quando fomos vereadores, com quem muito aprendi e ajudei quando fui sua vice-prefeita.”

“Com certeza, ao lado da minha vice-prefeita Rosa Maria, vamos continuar com o trabalho realizado nesses anos e dar continuidade ao progresso que nossa cidade tanto merece”, afirma.

Para os próximos quatro anos, Marli propõe em seu plano de governo obras estruturantes “cuidadosamente pensadas com o objetivo de ensejar novos investimentos tendentes a propiciar um vigoroso impulso na economia local”. Entre essas obras estão a revitalização completa da Avenida Maringá, com calçadas, ciclovias e ciclofaixas; um grande projeto de transformação da região do Autódromo de Pinhais em um espaço de empreendimento habitacional, de comércio e serviços; travessia elevada da linha férrea nas imediações do Terminal de Pinhais; entre outras.

Segundo o documento, “a vocação econômica do município de Pinhais sinaliza a ênfase na complementação e no fortalecimento do parque industrial de alta tecnologia com idênticas externalidades no setor de comércio e de serviços.”

Entre suas propostas estão ainda a revisão do plano diretor e a implantação de um novo plano de mobilidade urbana, a criação do Centro Municipal de Eventos e a Casa do Artesanato, além de um projeto de incentivo ao empreendedorismo, inovação e atração de investimentos, chamado Prefeitura Compra Aqui em Pinhais.

Na área de saúde, prevê a implantação de um programa de atendimento domiciliar, a construção de um novo hospital e a implantação da telemedicina na rede municipal. Quer ainda construir novos postos de saúde nos bairros Perneta, Esplanada e Perdizes, estender o horário de funcionamento das unidades básicas até as 19 horas e contratar mais médicos.

Na educação, a prefeita reeleita planeja o projeto Bolsa Creche, para acesso a vagas em creches particulares, além de implantar o ensino de robótica, educação financeira e o reforço escolar no contraturno, com opção de EAD, da rede municipal.